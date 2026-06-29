Norton-Cuffy, talento in vetrina: Juventus, Napoli e Fiorentina lo puntano per il 2026-27.

Brooke Norton-Cuffy: Il Talento in Crescita del Genoa

CREMONA, ITALIA – 15 FEBBRAIO: Brooke Norton-Cuffy del Genoa CFC in azione durante la partita di Serie A tra US Cremonese e Genoa CFC allo Stadio Giovanni Zini il 15 febbraio 2026 a Cremona, Italia. (Foto di Marco M. Mantovani/Getty Images)

Il terzino del Genoa, Brooke Norton-Cuffy, sta attirando l’attenzione di diverse squadre di punta in Serie A. Secondo vari rapporti, Juventus, Napoli e Fiorentina hanno manifestato interesse per questo giovane talento, ex giocatore dell’Arsenal. Norton-Cuffy ha dimostrato di avere le qualità per competere a livelli alti, e la sua prestazione nel club ligure ha contribuito ad elevare il suo profilo nel calcio italiano.

Carriera di Successo a Marassi

Il giocatore di 22 anni ha trascorso due anni impressivi al Genoa, trasferendosi dall’Arsenal per una somma iniziale di €2 milioni, più eventuali bonus e una percentuale su una futura rivendita. Durante il suo tempo al Marassi, la sua versatilità lo ha visto giocare sia come terzino destro che in una posizione più avanzata in un centrocampo a cinque. La sua capacità di adattarsi a diversi ruoli è stata cruciale per la squadra, contribuendo notevolmente al gioco del Genoa.

Nonostante alcune incertezze legate agli infortuni, Norton-Cuffy ha registrato due gol e un assist in 27 presenze di Serie A nella stagione in corso. Le sue prestazioni costanti hanno spinto la dirigenza del Genoa a valutare il suo cartellino tra €18 e €20 milioni, un’importante cifra che riflette il suo crescente valore di mercato.

Le più recenti notizie suggeriscono che i club citati, in particolare Juventus, Napoli e Fiorentina, abbiano contattato Genoa e l’agente di Norton-Cuffy per discutere di un possibile trasferimento. Per quanto riguarda i Viola, si sta cercando attivamente un nuovo terzino destro, considerando che Dodo è in scadenza di contratto e potrebbe lasciare il club al termine della stagione.

Brooke Norton-Cuffy è un prodotto dell’academy dell’Arsenal, dove ha iniziato a farsi notare per le sue doti tecniche e il suo approccio tattico. La sua esperienza in Premier League gli ha fornito una base solida per affrontare il calcio italiano, e il Genoa ha saputo valorizzarlo al massimo, permettendogli di esprimere il meglio di sé in campo. Con la sua agevole capacità di giocare in più posizioni, Norton-Cuffy si sta letteralmente rivelando un jolly per i “grifoni”.

Il Futuro Prosperoso di Norton-Cuffy

La strategia del Genoa di investire giovani talenti come Norton-Cuffy sembra stia dando i suoi frutti, ma la crescita del giocatore non è passata inosservata da parte delle grandi squadre italiane. Con la possibilità di un trasferimento imminente, la prossima finestra di mercato estiva potrebbe rivelarsi decisiva nella carriera di questo promettente terzino. La competizione tra i club di prima fascia per accaparrarsi il suo talento potrebbe portare a sviluppi interessanti anche dal punto di vista delle trattative.

Ad oggi, Norton-Cuffy rappresenta un esempio di come il calcio giovanile possa fiorire e brillare in un contesto competitivo come quello della Serie A. Le sue prestazioni, unite al crescente interesse da parte di club prestigiosi, dimostrano che il giovane calciatore è sulla buona strada per diventare uno dei nomi di punta nel panorama calcistico italiano.

L’aspettativa è che, qualunque sia il suo futuro, Norton-Cuffy continui a emergere e a impressionare, mantenendo alta l’asticella delle prestazioni e il potenziale per una carriera luminosa. Le aspettative sono elevate, e il futuro sembra promettente per il giovane talento del Genoa, in attesa di scoprire quale sarà il suo prossimo capitolo nel mondo del calcio.

Fonti: Genoa CFC Official Website, Sportitalia

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