24 Maggio 2026

Nel 2026, sempre più campioni sceglieranno le serate del Roland Garros per le partite.

redazione 23 Maggio 2026
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Il Roland Garros di quest’anno potrebbe assistere a un cambiamento nelle preferenze dei giocatori, a causa delle temperature elevate previste a Parigi. I primi turni del torneo potrebbero essere profondamente influenzati dal clima, portando gli atleti a prendere decisioni inusuali.

Le previsioni meteo indicano temperature comprese tra i 29ºC e i 32ºC durante la settimana di apertura, con condizioni asciutte che potrebbero modificare il comportamento della terra rossa. La situazione climatica potrebbe pertanto avere un impatto significativo sul rendimento degli atleti, spingendo alcuni a preferire le sessioni serali come strategia per affrontare il caldo.

Secondo il giornalista Jose Morgado, il Campo Philippe-Chatrier ha già raggiunto temperature insopportabili durante una sessione di allenamento tra Joao Fonseca e Gael Monfils. Si preannuncia quindi un torneo in cui i giocatori potrebbero dover adattare le loro strategie per ottimizzare le prestazioni.

Scenari di Gioco Influenzati dal Caldo

La possibilità di giocare di sera potrebbe rappresentare un nuovo trend per il Roland Garros, qualcosa di insolito per un torneo che storicamente non ha incluso molte sessioni notturne. Le notti fresche offrono un sollievo dal sole diretto, riducendo il carico fisico durante i lunghi scambi sulla terra rossa. Se da un lato le partite serali promettono condizioni più favorevoli, dall’altro comportano un rischio maggiore di finire in nottata, riducendo il tempo di recupero tra un incontro e l’altro.

Quest’anno, a causa del caldo intenso, i giocatori di alto livello potrebbero optare più frequentemente per gli incontri serali. Morgado ha twittato: “Per la prima volta nella storia del torneo, i principali protagonisti vorranno probabilmente giocare nelle sessioni serali… Sarà davvero brutale”. Questo cambio di rotta potrebbe avere implicazioni significative per il risultato finale del torneo.

Impatto del Clima sulle Performance

Le condizioni di gioco potrebbero anche alterare il tennis stesso. Un terreno di gioco secco tende a essere più veloce e offre un rimbalzo più alto, fattori che possono avvantaggiare i giocatori più aggressivi. Tuttavia, questi cambiamenti aumentano anche le richieste fisiche sugli atleti, richiedendo un livello di resistenza e adattamento senza precedenti.

Gli organizzatori del torneo hanno implementato politiche di gestione del caldo, che includono pause di raffreddamento e verifiche sulla sicurezza del gioco all’aperto in condizioni estreme. La presenza di un tetto sul Campo Philippe-Chatrier fornisce una maggiore flessibilità, permettendo di ospitare partite serali senza l’ombra di una pioggia improvvisa, mentre i campi esterni rimangono vulnerabili alle intemperie.

Questa estate, con il clima come attore principale, il sorteggio dei tabelloni avrà importanza, ma la capacità di adattamento al caldo diventerà altrettanto cruciale. Le vittorie potrebbero dipendere dalla presenza di un ‘piano B’ in grado di rispondere alle sfide climatiche. I giocatori che riescono a gestire meglio il calore, sia attraverso strategie fisiche che mentali, saranno quelli che probabilmente proseguiranno nei turni successivi.

Le temperature elevate, un fattore che rende ogni partita di quest’anno unica, rimarranno un tema centrale per gli appassionati di tennis. La lotta contro il caldo e le scelte strategiche influenzeranno ogni aspetto del torneo. Sarà interessante osservare quali atleti si adatteranno meglio e come questo influsserà le loro prestazioni.

Restate aggiornati: seguite il torneo per scoprire come il clima influenzerà non solo le partite, ma anche il destino dei giocatori.

Fonti: Roland Garros Official Website, Tennis.com

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