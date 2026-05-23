Laurent Mekies chiede alla FIA di sostenere Red Bull nella sfida contro Mercedes.

Ruling FIA sull’ADUO dopo il Gran Premio del Canada

Una volta terminato il Gran Premio del Canada, la FIA emetterà il suo primo verdetto riguardo quali squadre si qualificheranno per il nuovo programma di Opportunità Aggiuntive di Sviluppo e Aggiornamento (ADUO). Questa iniziativa è stata progettata per supportare i fornitori di motori che si trovano in difficoltà rispetto alla concorrenza.

Attualmente, sembra che Honda sia l’unico produttore a ricevere assistenza dalla FIA. Questo obiettivo della FIA mira a livellare il campo di gioco e garantire che anche i team meno competitivi possano avere accesso alle risorse necessarie per migliorare le loro prestazioni, mantenendo viva la competitività in Formula 1.

Nei primi quattro gran premi di questa stagione, Mercedes ha mostrato una forza indiscutibile, trainata da un nuovo motore progettato specificamente per le regolazioni più recenti. Questo motore è ampiamente considerato il migliore in Formula 1 al momento. Lo straordinario equilibrio tra potenza e affidabilità ha portato Mercedes a ottenere risultati notevoli all’interno del campionato.

La lotta di Red Bull e le aspettative di Mekies

Nonostante Red Bull non sia ancora riuscita a salire sul podio quest’anno, ci sono indicazioni che il loro motore possa occupare il secondo posto in termini di performance. Persino alcuni all’interno del team Mercedes sospettano che l’unità di potenza di Red Bull possa eguagliare o addirittura superare la loro. La competizione, quindi, si fa sempre più accesa e interessante.

Anche navigare tra le complessità politiche della Formula 1 non è un compito facile. Le squadre spesso cercano di influenzare opinioni e regole a favore delle proprie necessità, ma il team di Red Bull, rappresentato da Laurent Mekies, rimane fermo nella convinzione che meriti un supporto aggiuntivo in base alle loro attuali performance.

Intervistato da Sky Sport Italia prima del Gran Premio canadese, Mekies è stato chiaro riguardo il futuro di Red Bull e il possibile aiuto da parte della FIA in vista dell’unità di potenza 2026. “Prima di tutto voglio dire che abbiamo piena fiducia nella Federazione; altrimenti, Red Bull Racing non sarebbe qui a competere,” ha affermato Mekies. “Quello che vediamo è che Mercedes è ben superiore rispetto alla maggior parte di noi, di due o tre decimi di secondo al giro.”

Inoltre, Mekies ha sottolineato che altre squadre, come Ferrari e Audi, sembrano essere abbastanza vicine a Red Bull, mentre Honda fa ancora molta fatica. “Quindi, sì, come gli altri, ci aspettiamo di beneficiare dell’ADUO,” ha continuato il dirigente. “Il lavoro svolto negli ultimi quattro anni è stato straordinario, ma non possiamo nascondere il divario che esiste tra noi e i migliori sul fronte dell’unità di potenza.”

Queste dichiarazioni evidenziano non solo la determinazione di Red Bull nel voler colmare il gap con Mercedes, ma anche l’importanza che l’ADUO potrebbe avere nel riequilibrare le forze nel campionato. “È stato un inizio fantastico, un buon punto di partenza, ma ci manca ancora qualcosa e, in tal caso, il meccanismo per recuperare esiste,” ha concluso Mekies.

La questione dell’assistenza della FIA non è solo una mera formalità. Essa riguarda la competitività e la salute dell’intero campionato di Formula 1. Sarà interessante osservare come l’ADUO influenzerà non solo Red Bull, ma anche altri team che potrebbero beneficiare di questo programma nel corso della stagione.

Fonti ufficiali: FIA, Sky Sport Italia, Team Red Bull Racing.

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