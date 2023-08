Natan arrivato a Villa Stuart, per le visite mediche: “Forza Napoli!”

Il difensore Natan è arrivato a Roma per le visite mediche con il Napoli di Rudi Garcia. Il difensore saluta con “Forza Napoli”.

CALCIOMERCATO NAPOLI.È arrivato il giorno delle visite mediche per Natan, il nuovo difensore del Napoli proveniente dal Bragantino. Il calciatore brasiliano classe 2001 è atterrato ieri sera a Roma ed è stato accolto dall’entusiasmo dei tifosi partenopei fuori Villa Stuart, dove in mattinata sosterà i test fisici di rito.

“Forza Napoli!”, ha urlato Natan scendendo dall’auto, tra la gioia dei sostenitori azzurri che hanno ripreso la scena in numerosi video già diventati virali sui social. Ad accompagnare il giovane difensore c’è il capo dello scouting Maurizio Micheli.

L’operazione tra il club partenopeo e il Bragantino si è chiusa sulla base di 10 milioni di euro, bonus inclusi. Per il giocatore, invece, un contratto da cinque anni ad un milione e centomila euro.

Natan andrà a rinforzare il pacchetto arretrato a disposizione di mister Garcia, il nuovo allenatore del Napoli, che potrà contare su un centrale mancino molto promettente dopo la cessione di Kim al Bayern Monaco.

Il giocatore ha già espresso tutta la sua felicità per questa nuova stimolante esperienza con la maglia azzurra: “Sono molto contento di giocare in una grande squadra come il Napoli – ha dichiarato Natan – non vedo l’ora di mettermi a disposizione del mister e dei compagni”.