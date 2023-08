Natan al Napoli, la reazione incredula: “Non ci credo, è un sogno”

Natan non si aspettava la chiamata del Napoli, la sua reazione è stata di incredulità e felicità per il sogno che si realizza.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Si sblocca il mercato del Napoli con l’acquisto di Natan, difensore brasiliano classe 2001. Dopo l’accordo vicino con il Bragantino, proprietario del cartellino, il giocatore ha reagito con incredulità e felicità alla notizia del suo passaggio al Napoli.

Per Natan si tratta di un sogno che diventa realtà, come confermano fonti vicine al calciatore. Giocare nel Napoli, una delle squadre più forti e seguite al mondo, è motivo di grande orgoglio per il giovane difensore verdeoro.

Dotato di fisicità e abile con il mancino, Natan è il profilo scelto da mister Rudi Garcia per rinforzare la difesa azzurra. Dopo il corteggiamento della Roma di un anno fa, stavolta è il Napoli a credere in lui.

Il club partenopeo sta limando gli ultimi dettagli con il Bragantino per chiudere l’operazione in 24-48 ore. L’obiettivo è far sostenere a Natan le visite mediche e portarlo subito a Castel di Sangro agli ordini di Garcia.

Un colpo a sorpresa che ha sorpreso lo stesso giocatore, estasitato all’idea di vestire la maglia azzurra. Il suo sogno di giocare in Europa parte dalla piazza ideale.