Napoli sulle tracce di Zirkzee: ma occhio alla clausola rescissoria

Napoli su Joshua Zirkzee: il talento olandese nel mirino. Clausola rescissoria, interessi Juventus e Milan. Scopri le ultime sul calciomercato.

Il mercato delle trattative calcistiche si infiamma ulteriormente con una nuova rivelazione di Nicolò Schira, autorevole giornalista e esperto di mercato. Secondo le sue ultime dichiarazioni, il Napoli avrebbe messo gli occhi su Joshua Zirkzee, l’attaccante olandese del Bologna, che sta attirando l’attenzione dei club di prestigio per le sue eccezionali prestazioni in questa stagione.

Il giovane centravanti classe 2001, attualmente sotto contratto con il Bologna, sembra essere diventato oggetto del desiderio del Napoli, come confermato da Schira: “L’attaccante del Bologna Joshua Zirkzee ha una clausola rescissoria di 40 milioni di euro a partire da luglio 2024. I rossoblù lo ritengono incedibile a gennaio. Molti club lo stanno già monitorando per la prossima stagione come Juventus, Aston Villa, Milan, Napoli e West Ham.”

La clausola rescissoria, fissata a una cifra considerevole, potrebbe rappresentare un ostacolo, ma sembra che le big del calcio italiano e internazionale siano pronte a lottare per assicurarsi le prestazioni del talentuoso olandese. Con il Napoli che si unisce alla lista di club interessati, la competizione per Zirkzee si fa sempre più accesa.

Chi è Joshua Zirkzee

Zirkzee è un attaccante olandese, classe 2001, attualmente di proprietà del Bologna. Il club emiliano ha investito circa 8,5 milioni di euro per assicurarsi i suoi servigi dallo Anderlecht. Centravanti veloce nonostante la stazza fisica imponente, Zirkzee è diventato una delle punte più temute della Serie A. La sua potenza nei tiri in porta, la destrezza nel gioco aereo e la capacità di difendere la palla lo rendono un giocatore completo e altamente desiderabile per molte squadre di alto livello.

La sua clausola rescissoria, fissata a 40 milioni di euro a partire da luglio 2024, potrebbe essere un ostacolo, ma sembra che questo non scoraggi i club interessati a garantirsi le sue prestazioni. Il Bologna, dal canto suo, sembra intenzionato a trattenere il talento almeno fino a gennaio, considerandolo un elemento fondamentale per il prosieguo della stagione.

Il Napoli, inserendosi nella corsa per Zirkzee, potrebbe aggiungere un’ulteriore dimensione alla sua formazione, arricchendo il reparto offensivo con il giovane talento olandese.