Napoli, Zielinski ¬ firma il rinnovo: 3 anni e clausola.

Il centrocampista polacco Zielinski ha firmato il rinnovo con il Napoli per altri 3 anni, con inserimento di una clausola rescissoria.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Dopo un’estate di voci e trattative, alla fine il lieto fine per Zielinski con il Napoli è arrivato. Il centrocampista polacco, in scadenza nel 2024, ha raggiunto l’accordo per il rinnovo di contratto fino al 2027 con il club azzurro.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il prolungamento sarà presto ufficializzato dalla società. Zielinski, corteggiato anche dall’Al-Ahli in Arabia Saudita, ha deciso di continuare la sua avventura a Napoli accettando un ingaggio ridotto a 3 milioni più bonus a stagione.

Nel nuovo contratto è stata inserita anche una clausola rescissoria di circa 30 milioni per blindare il giocatore. Diversa la situazione di Demme, finito ai margini e vicino alla cessione.

Zielinski invece potrà vestire ancora la maglia azzurra che ama e difendere lo scudetto conquistato lo scorso anno. Una scelta di vita e di cuore per il centrocampista, pronto a cominciare la sua ottava stagione con la squadra partenopea.