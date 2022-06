REPUBBLICA – Napoli: via i due capitani, così rischia molto

Il Napoli ha perso Insigne ma può cedere anche Koulibaly, ma in scadenza di contratto ci sono anche Ospina e Meret. Di fatto il Napoli giocherebbe senza senatori, un dettaglio non da poco in uno spogliatoio. I nuovi arrivi non avrebbero molti punti di riferimento e questo potrebbe essere un problema per Luciano Spalletti. Ma De Laurentiis che farà di tutto per conquistare lo scudetto col Napoli, starà sicuramente pensando ad una alternativa, o alla possibilità di tenere qualcuno di questi big in rosa, altrimenti diventa complicato puntare al titolo.

Ecco quanto scrive Repubblica: “Insigne è stato il primo, seguito a ruota da Faouzi Ghoulam. I prossimi in bilico sono Kalidou Koulibaly, Dries Mertens e David Ospina, altri tre personaggi di primo piano all’interno dello spogliatoio. La questione delle eventuali multe diventa però marginale, rispetto al vuoto di potere che rischia di scuotere dalle fondamenta il gruppo azzurro. Al momento non si sa infatti con certezza nemmeno chi potrà essere il nuovo capitano. Se resta la fascia passerà sicuramente sul braccio del difensore senegalese, altrimenti Luciano Spalletti dovrà pensare a una soluzione alternativa“. In lista di sbarco ci sono anche Zielinski e Politano, altri due calciatori che sono diventati importanti nel corso degli anni.