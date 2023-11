Fischer: “Il Napoli ha giocato meglio di noi in tutti i 90 minuti. Ma era importante dare un piccolo segnale”

Il tecnico dell’Union Berlino, Urs Fischer, è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida di Champions League con il Napoli.

Il gol di Politano non basta, il Napoli viene fermato in casa dall’Union Berlino reduce da 12 sconfitte consecutive e che è riuscito a pareggiare grazie al gol di Fofana. Di seguito le parole del tecnico tedesco Urs Fischer in conferenza stampa al termine del match:

“Finalmente abbiamo fatto un’ottima prestazione. Abbiamo avuto un po’ di fortuna, ma la squadra ha dato tutto in campo difendendo il risultato. In tutti i 90 minuti il Napoli ha giocato meglio di noi. Negli ultimi 25 minuti avrebbe potuto segnare chiunque. Questo punto potrebbe tornare utile. Era importante dare un piccolo segnale, con dei piccoli progressi gradualmente. La serie negativa è terminata, può servire a livello mentale per sbloccarci. Dopo il pareggio i ragazzi hanno giocato con maggiore serenità”.

L’allenatore dell’Union Berlino ha elogiato il Napoli, riconoscendo che la squadra partenopea ha giocato meglio durante l’intera partita. Tuttavia, Fischer ha sottolineato l’abilità della sua squadra nel difendere il pareggio con successo, evidenziando l’importanza di questo risultato. “Abbiamo difeso con determinazione e questo ci ha permesso di ottenere un punto prezioso. La serie negativa è finalmente terminata e questo risultato potrebbe darci la spinta mentale di cui avevamo bisogno”, ha aggiunto Fischer.