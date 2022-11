Napoli: tutto pronto per la tournée in Turchia, Kvaratskhelia da valutare

Il Napoli è pronto per la tournée in Turchia di dicembre, da valutare il rientro dagli infortunio di Amir Rrahmani e Kvicha Kvaratskhelia.

Luciano Spalletti è pronto ad accogliere di nuovo i suoi calciatori a Castel Volturno, molto probabilmente nella giornata di domani ci sarà il primo allenamento. Ovviamente mancheranno Olivera, Kim, Anguissa, Lozano e Zielinski ancora impegnati ai Mondiali, ma per il resto tutti gli altri saranno a disposizione. I giocatori hanno avuto un paio di settimane per riposare, per recuperare forze fisiche ma soprattutto mentali, indispensabili in una stagione così ricca di impegni ravvicinati. Ecco perché Spalletti ha benedetto la sosta, fondamentale per far ricaricare le batteria al Napoli, a cui attende una seconda parte di stagione molto dura ed intensa.

Kvaratskhelia col Napoli per la Tournée in Turchia

Al rientro agli allenamenti Spalletti dovrà capire anche le condizioni di Rrahmani e Kvaratskhelia. Il difensore del Kosovo è segnalato in buone condizioni dopo l’infortunio, ma le sue condizioni saranno valutate attentamente dopo questo periodo di stop. Stessa cosa si farà per Kvaratskhelia. Il giocatore georgiano ha saltato le ultime tre gare di Serie A per infortunio e dopo la sfida con l’Udinese è tornato in Georgia dove non ha risposto alla chiamata della Nazionale. Kvara ha vistato il suo paese di origine, ma si è continuano sempre ad allenare con esercizi specifici. Ci sono buone sensazione dopo il problema di lombalgia, ma ovviamente deve essere valutato dai medici, dopo uno sforzo intenso.

Intanto Corriere dello Sport fa sapere che il Napoli andrà in Turchia per la tournée che sarà come una seconda preparazione. “E allora, campo e check-in: l’agenda, dicevamo, non è ancora ufficiale, però la squadra si ritroverà mercoledì in sede per poi trasferirsi in Turchia giovedì.

Sul giorno della partenza non ci sono dubbi, ma è possibile che qualcuno faccia capolino al centro sportivo già domani Si vedrà. E comunque la sostanza non cambia: il Napoli si allenerà ad Antalya, in un resort sul mare dotato di tre campi, clubhouse e spogliatoi, e il 12 dicembre rientrerà in città. Nel corso del soggiorno turco saranno giocate due amichevoli, una con l’Antalyaspor e l’altra con gli inglesi del Crystal Palace, mentre il 17 dicembre al “Maradona” dovrebbe arrivare il Villarreal di Albiol. La società dovrebbe organizzare anche un’altra amichevole, però in trasferta, prima della pausa natalizia” scrive il quotidiano sportivo.