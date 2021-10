Napoli, un tifoso sbotta contro De Maggio: “Ma che domande fai a Rrahmani”

Napoli, un tifoso contro De Maggio. Dopo l’intervista ad Amir Rrahmani nasce un botta e risposta tra il giornalista e un tifoso del club partenopeo.

NAPOLI, TIFOSO CONTRO DE MAGGIO DOPO L’INTERVISTA A RRAHMANI

Amir Rrahmani ha rilasciato una lunga intervista alla trasmissione condotta da Valter De Maggio, Radio Gol. Dopo le dichiarazioni del difensore del Napoli, un radioascoltatore ha inviato un duro messaggio a De Maggio:

“Ma che razza di domande rivolgete al nostro calciatore?! Vi sembra una intervista seria?”.

La replica del giornalista di radio Kiss Kiss Napoli non si è fatta attendere: “Non è la prima volta che utilizzi espressioni poco carine nei nostri confronti, evidentemente non ti piace quello che facciamo”.

Valter De Maggio, in risposta al tifoso del Napoli, ha poi aggiunto “Ti do un consiglio: se non ti piace quello che facciamo, prova a diventare tu giornalista. Fai il tuo percorso lavorativo, prendi il tesserino e trova una testata giornalistica pronta ad assumerti. In questo modo avrai la possibilità di fare tutte le domande che vuoi, quelle che ritieni più intelligenti da rivolgere ai tuoi interlocutori”.