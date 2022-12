Napoli, Spalletti ha un’arma segreta: “Così tutto è possibile”

Luciano Spalletti ritrova il suo Napoli vince con l’Antalyaspor con doppietta di Giacomo Raspadori che può essere l’arma in più degli azzurri.

Napoli-Antalyaspor ha confermato che la squadra azzurra sa e vuole solo vincere, lo si è capito dalla reazione ai due gol subiti. La squadra ha subito cercato di segnare di nuovo per evitare il pareggio, nonostante si trattasse di un test match. Questo è uno spirito importante, perché significa che nella testa dei giocatori c’è la concezione di non accontentarsi mai e di cercare sempre la reazione. Ovviamente i ritmi non erano altissimi, anche perché come ha spiegato Alex Meret i carichi di lavoro sono importanti e si veniva da un paio di settimane di inattività.

Dunque l’obiettivo è recuperare in fretta la condizione fisica migliore, ma provare anche nuove soluzioni tattiche. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport che indica Raspadori come arma in più del Napoli di Spalletti: “Già in forma e capace di far cambiare pelle in ogni momento alla disposizione d’attacco. Perché Giacomo non solo segna una doppietta e colpisce un palo, ma è l’uomo che sa fare la differenza. Capace com’è di fare la mezzala, la punta, il trequartista e comunque uomo di raccordo fra centrocampo e attacco. Un regista avanzato che diventa un’arma in più, importantissima, per la capolista. Se c’è sempre questa disponibilità di tutti anche in fase difensiva, tutto è possibile“.