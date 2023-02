Damiani: “4 anni fantastici a Napoli con un neo. Spalletti, attento a Laurienté”

Oscar Damiani confida di aver vissuto 4 anni fantastici a Napoli con un unico neo e consiglia a Spalletti di stare attento a Laurienté

Oscar Damiani rimembra la sua avventura a Napoli, di cui ha un ricordo bellissimo. Ad eccezione di un fatto di un neo, il terremoto in Campania e Basilicata che lo colpì profondamente. Ai microfoni di MicheleChiariello.it, l’ex calciatore ed attuale procuratore sportivo dichiara: “I miei quattro anni a Napoli sono stati fantastici sia come calciatore, ma soprattutto per la mia famiglia. I ricordi di Capri, Positano, Posillipo, la costiera Amalfitana sono molto vivi nel mio cuore. L’ unico neo, il terremoto dell’ Irpinia del 23 novembre 1980 che colpì la Campania centrale e la Basilicata centro-settentrionale, con parte della provincia di Foggia entro il confine con le due regioni. E’ un ricordo molto forte”.

Oscar Damiani consiglia a Spalletti di stare attento a Laurienté

Stasera ci sarà l’anticipo di serie A Sassuolo-Napoli, un pronostico?

“Il Napoli si presenta a Reggio Emilia con il vento in poppa, sulla carta dovrebbe essere una partita dal risultato scontato; ma attenti al Sassuolo, che è in serie positiva da 4 partite e inoltre può vantare di avere nella sua rosa un talento come Laurienté, che può far veramente male alla retroguardia partenopea”.

I partenopei possono ripetere in Champions quello che stanno facendo nel nostro campionato?

“Il Napoli gioca bene, ha una rosa lunga e di valore, mi dispiace che adesso si sia infortunato Raspadori. In Champions può fare un grande cammino però ricordiamoci che in Europa si gioca un altro calcio rispetto alla serie A. Comunque sono fiducioso per il passaggio del turno contro i tedeschi dell’Eintracht Francoforte“.