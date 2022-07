Napoli-Solbakken, ieri incontro top secret a Roma. Sorpasso sui giallorossi?

CALCIOMERCATO-NAPOLI. SOLBAKKEN NAPOLI. Toccata e fuga di Ola Selvaag Solbakken a Roma. Ieri l’attaccante norvegese ed il suo entourage sono arrivati in Italia con un jet privato ed hanno avuto colloqui con i potenziali acquirenti. L’esterno del Bodo/Glimt ed il suo manager Bjorn Tore Kvarme hanno incontrato sia il Napoli sia la Roma nella capitale.

Inizialmente i giallorossi si sono fiondati sul ragazzone norvegese di quasi ventiquattro anni (li compirà il 7 settembre), colpiti dai goal e dalle prestazioni altisonanti nelle sfide di Conference League. La trattativa ha subito una brusca frenata quando la Roma si è detta intenzionata a tesserare il norvegese a gennaio 2023 come parametro zero (il suo contratto scadrà a dicembre, ndr). Ed è in quel frangente che si è inserito il Napoli, con Luciano Spalletti che sta spingendo per l’acquisto di Solbakken e l’inserimento di un esterno d’attacco in rosa diverso rispetto agli altri profili: molto più alto e fisicamente marcato rispetto ai vari Insigne, Lozano, Politano, Ounas a cui i partenopei hanno fatto affidamento negli ultimi anni.

Secondo le indiscrezioni, l’entourage avrebbe richiesto lo stesso stipendio promesso al ragazzo dalla Roma (poco meno di un milione netto, ndr), a cui va aggiunto un indennizzo al Bodo, seppur minimo (intorno ai 2-2.5 milioni di euro), per tesserarlo immediatamente e non aspettare la naturale scadenza del contratto, prevista a giugno 2023. Il sorpasso sui giallorossi è in atto, con De Laurentiis che sta valutando, pronto a regalare a Spalletti un nuovo atleta in rosa.