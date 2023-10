Simeone a Napoli, il retroscena: “Il club azzurro lo strappò a quattro big europee”

Il Napoli è riuscito a strappare l’attaccante Giovanni Simeone alla concorrenza di altre quattro big europee.

Nell’estate del 2022, il Napoli ha compiuto un colpo di mercato straordinario, strappando l’attaccante argentino Giovanni Simeone alle grinfie di quattro grandi club europei. Nonostante l’interesse di squadre italiane e spagnole, il presidente Aurelio De Laurentiis è riuscito a portare il talentuoso calciatore azzurro all’ombra del Vesuvio, dimostrando grande determinazione e prontezza nel mercato.

L’arrivo di Simeone a Napoli: la mossa a sorpresa del club azzurro

Giovanni Simeone è giunto al Napoli dopo un’annata eccezionale con l’Hellas Verona, dove ha segnato 17 gol e attirato l’attenzione di diverse squadre di alto livello in Italia e Spagna. Club come Siviglia, Atletico Madrid, Juventus e Lazio avevano ‘corteggiato’ il giovane talento argentino per lungo tempo durante l’estate del 2022. L’asta di mercato è stata agguerrita, ma alla fine è stata una mossa a sorpresa da parte del Napoli a portare a casa Simeone.

Il Napoli è riuscito a chiudere l’affare per 15 milioni complessivi, utilizzando la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto. Questa operazione si è rivelata vincente per il club partenopeo, visto che Simeone ha dimostrato il suo valore sul campo, realizzando gol cruciali e diventando una parte essenziale della squadra. Il suo impatto è stato così significativo che ha contribuito in modo determinante alla vittoria dello scudetto, dimostrando che la scelta del Napoli è stata la decisione giusta.