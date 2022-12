Napoli sfida all’Inter: rientrano Kim e Zielinski, buone notizie da Rrahmani

Il Napoli ritrova Kim e Zielinski, il centrocampista polacco è già tornato a Castel Volturno, oggi rientra anche il difensore.

Dopo la sfida Napoli-Lille, Luciano Spalletti potrà lavorare al completo a Castel Volturno per preparare la sfida con l’Inter. Il tecnico spera di poter recuperare anche Amir Rrahmani segnalato in recupero completo. Il difensore è ancora in dubbio per la trasferta di Milano, ma dopo le ultime uscite è possibile che possa essere quantomeno convocato. Intanto arrivano buone notizie anche per Politano, ristabilito dopo aver saltato l’amichevole col Villareal giocata solo quattro giorni fa.

A questo punto con il rientro a Napoli di Kim e Zielinski il tecnico avrà tutti gli effettivi e circa 14 giorni di tempo per preparare Inter-Napoli. La gara di Milano sarà il primo appuntamento molto complicato di gennaio. Un mese in cui la squadra partenopea affronterà anche Roma e Juventus. Tutti lo definiscono un mese spartiacque per la squadra di Spalletti, chiamata a non perdere il vantaggio accumulato sulle avversarie.

Avversarie molto agguerrite visto che Pioli ieri ha lanciato la sfida scudetto al Napoli. Ma anche lo stesso Giuseppe Marotta ha ammesso che i nerazzurri vogliono fare di tutto per vincere il titolo, nonostante gli undici punti di svantaggio sugli avversari.