Iannicelli avverte: “Napoli attento, Serie A ancora aperta. Gennaio decisivo”

Peppe Iannicelli avverte che il Napoli deve stare attento perché la Serie A è ancora aperta. Gennaio sarà decisivo

Peppe Iannicelli si è espresso sul campionato italiano dagli studi di Canale 21 nel corso della trasmissione Campania Sport. Per il giornalista il campionato non è chiuso, con gli otto punti che sono un vantaggio rassicurante ma fino ad un certo punto: “La Serie A è aperta e può essere ancor di più con delle vittorie delle inseguitrici, perché il Napoli non ha chiuso ogni discorso. La squadra di Luciano Spalletti deve ragionare come se avesse non otto punti di vantaggio, ma otto da recuperare. Spalletti dovrà lavorare molto sulla mentalità per evitare che le altre guadagnino terreno”.

Peppe Iannicelli consiglia a Luciano Spalletti di tenere alta la concentrazione per una Serie A che è ancora aperta

Iannicelli ha poi proseguito: “E’ difficile il testa a testa con altre formazioni, ma lo è altrettanto fare la corsa in solitaria. Il mese di gennaio sarà decisivo. Calendario alla mano, se il Napoli avrà lo stesso vantaggio o anche un vantaggio maggiore a fine gennaio, ci sarà da sarà tranquilli. In caso contrario, bisognerà ancora continuare a lottare per aumentare il proprio vantaggio”, ha osservato il noto giornalista ed opinionista sportivo.