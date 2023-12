Napoli senza terzini: si ferma anche Zanoli, salta la sfida con l’Inter

Napoli senza Terzini, Zanoli fermato da una lombalgia, il giovane difensore non non sarà tra i convocati del big match del Maradona con l’Inter.

Non c’è pace per il Napoli sul fronte terzini. In vista della delicata sfida contro l’Inter, in programma domenica al Maradona, si è fermato anche Alessandro Zanoli. Il laterale classe 2000, come comunicato dalla società, non si è allenato oggi a Castel Volturno a causa di una lombalgia.

Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni, ma quasi certamente non potrà essere a disposizione di mister Mazzarri per il big match di domenica sera. Un’assenza pesante per il tecnico, già orfano degli infortunati Mario Rui e Mathias Olivera.

A questo punto, sulla corsia di sinistra, l’unica opzione percorribile sembra essere l’adattamento di Juan Jesus. A destra, invece, confermatissimo Di Lorenzo. Ma la coperta è cortissima ed emerge in tutta la sua gravità l’emergenza terzini in casa partenopea.