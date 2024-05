Napoli, sciame sismico ai Campi Flegrei: nuova scossa di 3.6, vertice a Palazzo Chigi

Un’intensa attività sismica sta interessando l’area dei Campi Flegrei e Napoli, con scosse che hanno raggiunto magnitudo 4.4. Oggi vertice a Palazzo Chigi.

NAPOLI. La terra non smette di tremare nella zona dei Campi Flegrei, e a Napoli. Dopo la violenta scossa di magnitudo 4.4 registrata ieri alle 20:10 nella Solfatara di Pozzuoli, la più forte degli ultimi 40 anni, la popolazione locale ha vissuto un’altra notte di paura e apprensione.

“Un boato assordante, poi il pavimento che inizia a ondeggiare. Ho visto i mobili tremare, i quadri sbattere contro il muro. È stata un’esperienza terrificante“, racconta con la voce rotta dall’emozione Lucia, una anziana residente di Pozzuoli, mentre abbraccia la nipotina terrorizzata.

Terremoto a Napoli: famiglie sgomberate

Come lei, decine di famiglie hanno scelto di abbandonare le proprie case e trascorrere la notte in auto o nelle tendopoli allestite dalla Protezione Civile. Fino a questo momento sono 46 i nuclei familiari ufficialmente sgomberati a Pozzuoli, epicentro dello sciame sismico in corso.

“Non ci sentiamo più sicuri. Con queste scosse continue e potenti, le crepe si allargano sempre di più. Preferiamo stare lontani da lì finché l’emergenza non rientrerà“, spiega Gennaro, costretto insieme alla famiglia a rifugiarsi in una tenda.

Sull’isola di Procida, dopo l’ultima forte scossa avvertita, le scuole sono state fatte evacuare con le procedure di sicurezza. “La priorità è mettere in salvo i nostri figli”, ha dichiarato il sindaco Ambrosino ordinando il rientro a casa degli alunni.

Sciame sismico ai Campi Flegrei: vertice a Palazzo Chigi

Nel frattempo, i vigili del fuoco non si fermano un attimo, impegnati in oltre 160 interventi nelle ultime 48 ore per verificare l’agibilità degli edifici lesionati. A supporto anche 56 volontari della Croce Rossa che assistono la popolazione sfollata.

Una situazione d’emergenza che ha indotto il Governo a convocare per oggi un vertice urgente a Palazzo Chigi con la Protezione Civile e le autorità locali per coordinare gli interventi. “Siamo con il fiato sospeso, ma stiamo facendo il possibile per far fronte a questa calamità naturale“, ha rassicurato il sindaco di Napoli Manfredi, annunciando l’allestimento di ulteriori punti di accoglienza.

E mentre i tecnici monitorano l’evolversi dell’emergenza bradisismica, una nuova scossa di magnitudo 3.6 ha ridestato il terrore tra la popolazione alle 8:28 di questa mattina. Un drammatico risveglio per i residenti che ancora una volta hanno vissuto attimi di panico. Per ora la speranza è che l’attività sismica inizi a diminuire di intensità, ma i Campi Flegrei continuano a tenere l’intera area con il fiato sospeso.