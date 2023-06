Napoli, Scalvini è la mossa di De Laurentiis all’addio di Kim

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si prepara per una contromossa di mercato dopo la partenza del difensore Kim Min-Jae per il Bayern Monaco. Il 19enne Giorgio Scalvini dell’Atalanta è il principale obiettivo.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Sembra che il Napoli stia pianificando una grande mossa nel mercato dei trasferimenti di quest’anno. Secondo quanto riportato da Repubblica, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si prepara per una contromossa di mercato dopo che il difensore sudcoreano Kim Min-Jae ha accettato un accordo con il Bayern Monaco.

Kim, che ha trascorso solo una stagione in Serie A, ha dimostrato un formidabile talento difensivo che ha contribuito alla vittoria dello scudetto del Napoli. La sua partenza per il Bayern Monaco, con i tedeschi che pagheranno la clausola di circa 58-60 milioni di euro per liberarlo dal club azzurro, lascia un vuoto significativo nella difesa del Napoli.

Ma chi potrebbe essere il sostituto di Kim? A quanto pare, De Laurentiis ha già un nome in mente: Giorgio Scalvini. Il 19enne difensore dell’Atalanta è pronto per il grande salto e potrebbe essere la risposta alla partenza di Kim.

Nonostante il costo di 30 milioni di euro possa sembrare eccessivo, il Napoli è pronto a sedersi al tavolo delle trattative con la famiglia Percassi, proprietaria dell’Atalanta. Questa potrebbe essere una mossa significativa per il club azzurro, che è deciso a mantenere la sua posizione di forza in Serie A.

Sarà interessante vedere come si svolgeranno le trattative e se Scalvini sarà effettivamente il sostituto di Kim Min-Jae. Per ora, i fan del Napoli possono solo aspettare e vedere quale sarà la prossima mossa di De Laurentiis.

Resta con noi per ulteriori aggiornamenti su questa storia in evoluzione nel mercato del Napoli.