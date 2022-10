Napoli-Sassuolo: ultime novità di formazione di Sky, torna Anguissa

Napoli-Sassuolo, ultime novità sulle formazioni: tra le fila degli azzurri torna Anguissa dal primo minuto, rivoluzione in attacco.

Il Napoli è pronto a cambiare uomini ma non mentalità per la sfida con il Sassuolo. Chiunque sia il titolare scende in campo con la stessa grinta e la stessa voglia. Spalletti vuole i tre punti con il Sassuolo e manda in campo una formazione rivoluzionata, rispetto a quella schierata con i Rangers in Champions League, soprattutto nel reparto offensivo.

In porta c’è sempre Meret, ma in difesa ritorna Juan Jesus con Kim nel ruolo di centrali. Esterni saranno Di Lorenzo e Mario Rui. In mediana torna titolare Anguissa in Napoli-Sassuolo, con Lobotka e Zielinski. Attacco con Lozano, Kvaratskhelia e Osimhen. Queste le novità di Sky per le formazioni di Napoli-Sassuolo.

Napoli la probabile formazione (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinslki; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

Nel Sassuolo Dionisi deve fare a meno di Domenico Berardi. Al suo posto c’è il giovane D’Andrea in vantaggio sui Ceide. Pinamonti sarà ancora il centravanti di riferimento. Mentre a centrocampo Thorstvedt è in vantaggio su Harroui per un posto da titolare.

Sassuolo la probabile formazione (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorsvedt; D’Andrea, Pinamonti, Laurientè. Allenatore: Dionisi.

Napoli-Sassuolo: Tv e streaming

Le formazioni di Napoli-Sassuolo sono ancora probabili. Il match si giocherà alle ore 15.00 allo stadio Diego Armando Maradona. La sfida sarà visibile in esclusiva sui canali Danz (Zona Dazn), anche su Sky con opzione Dazn. In streaming il match potrà essere visto con l’applicazione Dazn che si può scaricare su pc, tablet, smarpthone, smart tv e sulle console di ultima generazione come Playstation e Xbox.