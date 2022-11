Marchetti: “Napoli di Sarri il migliore? Spalletti lo supererà solo in un modo”

Marchetti ritiene che Luciano Spalletti ha solo un modo per superare il Napoli di Sarri che al momento reputa migliore

Luca Marchetti si sofferma sulle vicende riguardanti il Napoli ai microfoni di Radio Marte durante il programma Forza Napoli Sempre: “Chi potrà contendere maggiormente lo Scudetto al Napoli, quest’anno? Ad oggi, riuscire a dire chi potrà essere l’antagonista del Napoli è cosa assai difficile. Solo la Juventus, anni fa, fece altrettanto bene come distacco dalla seconda in Serie A, mentre il Napoli di Maurizio Sarri resta il migliore della storia sul piano statistico? Non so dire se il Napoli di Spalletti abbia superato quello di Sarri”.

Marchetti si sofferma sul paragone tra Sarri e Spalletti

L’esperto di calciomercato della redazione di Sky Sport resta sul paragone: “Per me questo Napoli supererà quello di Sarri solo se alla fine riuscirà a vincere, perché proprio la vittoria del titolo fu ciò che mancò a quella squadra. Parliamo di un Napoli molto bello, quello a cui assistemmo, che però arrivò solo secondo. Sul piano del gioco, invece, siamo sullo stesso livello. La grande differenza è nei ricambi che Spalletti ha rispetto a Sarri. La classifica potrebbe presto vedere la Juventus inseguire gli azzurri per lo Scudetto? Il Napoli dovrebbe cannare miracolosamente, per perdere molto terreno rispetto alla Juve”.