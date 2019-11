Napoli-Salisburgo, i convocati di Ancelotti. Allan recupera

Napoli, sorpresa Allan, tra i convocati di Ancelotti per la sfida di Champions League del Napoli contro il Salisburgo,in programma allo stadio San Paolo

Carlo Ancelotti ha diramato la lista dei convocati per la sfida di Champions contro il Salisburgo. Tra i nomi, a sorpresa, troviamo Allan. Il brasiliano è uscito per infortunio dalla sfida contro l’Atalanta.

Le condizioni del centrocampista non lasciavano adito a buone sensazioni e anche gli esami strumentali effettuati nei giorni successivi avevano evidenziato un trauma distorsivo del ginocchio con interessamento del tendine popliteo.

Lo staff medico aveva messo in evidenza la possibilità di uno stop di un mese per l’ex giocatore dell’Udinese.

Allan ha sorpreso tutti, oggi ha svolto parte dell’allenamento con il gruppo e parte differenziato. Le sensazioni di Ancelotti nei confronti del brasiliano evidentemente sono state positive a tal punto da ritenerlo abile ed arruolabile per la delicata sfida del Napoli contro in programma domani al ‘San Paolo‘.

I convocati del Napoli scelti da Ancelotti per affrontare il Salisburgo.

Portieri: Meret, Ospina, Karnezis.

Difensori: Mario Rui, Luperto, Maksimovic, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Manolas.

Centrocampisti: Allan, Fabian Ruiz, Elmas, Zielinski, Gaetano.

Attaccanti: Callejon, Llorente, Lozano, Mertens, Insigne, Milik.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-SALISBURGO

Ancelotti, potrebbe confermare l’undici sceso in campo a Roma con Insigne esterno sinistro. A centrocampo ancora Zielinski, favorito su Elmas, assieme a Fabian Ruiz.

Allan è stato convocato e può dunque considerarsi recuperato, ma un suo impiego dal primo minuto è improbabile. In attacco Mertens e Milik dovrebbero essere preferiti a Lozano e Llorente.

Il Salisburgo dovrebbe scendere in campo con lo stesso modulo e gli stessi uomini di due settimane fa. A guidare l’attacco, ovviamente, ci sarà sempre il giovanissimo bomber Haaland, già a segno all’andata.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne; Milik, Mertens.

SALISBURGO (4-4-2): Carlos; Kristensen, Ramalho, Wober, Ulmer; Daka, Junuzovic, Szoboszlai, Minamino; Haaland, Hwang.

Dove vedere Napoli-Salisburgo in tv e streaming

Napoli-Salisburgo verrà trasmessa in diretta da Sky su Sky Sport Arena (canale 204 del satellite) e Sky Sport (canale 484 del digitale terrestre e canale 253 del satellite). Gli abbonati a Sky potranno vedere Napoli-Salisburgo in diretta streaming su pc, tablet e smarthone tramite Sky Go.

La partita sarà visibile pure in diretta streaming su Now TV per gli abbonati al servizio streaming di Sky.