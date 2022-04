Napoli-Roma: le formazioni ufficiali, a sorpresa spunta Fabian Ruiz. Dove vedere la partita in Tv

Napoli-Roma: le formazioni ufficiali, Spalletti manda in campo Fabian Ruiz dal primo minuto e non Zielinski o Mertens confermato Zaniolo per Mourinho.

La sfida per lo scudetto e per l’Europa allo Stadio Diego Armando Maradona. I tifosi giallorossi sognano l’impresa, con un Napoli che ha perso cinque volte in casa in questa stagione. Spalletti all’ultimo minuto ha dovuto rinunciare ad Ospina per influenza. Nessuna particolare defezione per Mourino.

Qui Roma: Josè Mourinho non ha fatto conferenza stampa, ma la Roma è carica in vista della sfida col Napoli. I tifosi giallorossi sono convinti di poter sbancare lo stadio Maradona. Confermata la squadra che ha fatto bene nelle ultime uscite con Smalling ancora titolare ed il giovane Zalewski a sinistra.

Roma, formazione ufficiale (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham. Allenatore Mourinho.

Qui Napoli: Spalletti senza Ospina schiera Meret titolare. Bocciata l’idea Mertens-Osimhen, ma a sorpresa non gioca Zielinski, perché Spalletti sceglie Fabian Ruiz titolare, nonostante lo spagnolo abbia problemi di pubalgia, come confermato anche dal tecnico in conferenza stampa. In attacco c’è Lozano al posto di Politano.

Napoli, formazione ufficiale (4-3-3): Meret; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Osimhen, Insigne. Allenatore: Spalletti.

Napoli-Roma: Sky o Dazn, dove vederla in tv

La gara della 33sima giornata di Serie A Napoli-Roma si gioca allo stadio Diego Armando Maradona alle ore 19.00. La sfida sarà trasmessa in esclusiva sui canali Dazn, visibili anche in streaming attraverso l’applicazione dedicata. Napoli-Roma sarà visibile in streaming anche con i supporti: Smart Tv, pc, tablet, smartphone e consolle come Xbox e Playstation.