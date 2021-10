Napoli, riscatto Anguissa: contatto con l’agente è in Campania

Il Napoli vuole il riscatto di Frank Anguissa giocatore di proprietà del Fulham, il suo agente è stato avvistato nel capoluogo campano. A riportare la notizia è Corriere dello Sport. Il calciatore è fondamentale per il gioco di Luciano Spalletti. Da quando è entrato in campo in Napoli-Juventus non più uscito dal rettangolo di gioco. In quel momento gli azzurri erano in emergenza a centrocampo, Spalletti dovette dare fiducia ad Anguissa arrivato da pochissimo in azzurro. Ora che Demme e Lobotka hanno recuperato il centrocampista africano resta comunque titolare al fianco di Fabian Ruiz.

Il Napoli cerca il riscatto di Anguissa e sta dialogando con il suo agente, arrivato in Italia. Corriere dello Sport scrive: “Calcio e poi mercato. Con vista sul futuro: a Napoli, infatti, è sbarcato Maxime Nana, manager di Anguissa, uno degli uomini chiave della prima parte della stagione del Napoli di Spalletti. Frank è arrivato dal Fulham in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni e il club azzurro ha intenzione di riscattarlo“. Il riscatto di Anguissa da parte del Napoli sembra scontato. Il calciatore sta giocando veramente benissimo oramai da molte partite. Gli azzurri hanno il prezzo già fissato e questo non fa altro che agevolare la trattativa. Ovviamente bisogna mettersi d’accordo sull’ingaggio da dare al giocatore del Camerun che è già entrato nel mirino di qualche top club.

Il Napoli non è solo Anguissa e Osimhen, ma è pur vero che i due insieme a Koulibaly sono colonne della formazione partenopea. Ecco perché lo spauracchio Coppa d’Africa fa molta paura non solo ai tifosi, ma anche alla società che sta cercando un modo per evitare la convocazione degli africani. Tentativo estremamente complicato, non solo per il Napoli ma per tutte le società che perderanno calciatori importanti a gennaio.