Il Real Madrid spaventa Rudi Garcia? L’incredibile reazione del tecnico al sorteggio

Il Napoli pesca il Real Madrid nei gironi di Champions League 2023/24. Spunta la reazione di mister Rudi Garcia.

Il Napoli ha pescato il Real Madrid nei sorteggi relativi alla fase a gironi della Champions League. TuttoSport ha descritto la reazione di mister Rudi Garcia, tecnico della squadra partenopea, all’accoppiamento tutt’altro che fortunato.

Il Real Madrid è sicuramente l’avversario peggiore che potesse capitare al Napoli, per blasone e qualità della rosa. Ciononostante, le sfide contro Braga e Union Berlino appaiono alla portata degli azzurri. Come sempre, il campo fornirà il verdetto definitivo.

Secondo TuttoSport, Garcia ha accolto la notizia con pacatezza e fiducia nelle potenzialità della sua squadra. Il tecnico francese è consapevole della forza del Real, ma crede nelle possibilità del Napoli di giocarsela ad armi pari.

“Quando Abidal ha svitato la pallina con la lettera C per inserire il Real Madrid dell’ex Ancelotti nel gruppo del Napoli, la schiena di Garcia è stata attraversata da un brivido profondo. Aspettarsi un’avversaria più abbordabile era lecito per celebrare la prima volta della squadra azzurra da testa di serie in Champions League. Lo scossone è stato forte, però il coach francese è un fatalista di natura e nella sua memoria è riemersa una circostanza incoraggiante. Soltanto domani il Napoli saprà quale avversaria incontrerà nell’esordio del 19/20 settembre. Ma la fiducia nel club di De Laurentiis è altissima”.

L’esordio nel girone è previsto per il 19 o 20 settembre, con l’avversaria ancora da definire. Il Napoli vuole partire con il piede giusto per conquistare uno dei due pass disponibili per gli ottavi di finale.