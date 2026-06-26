Napoli punta il difensore ex Arsenal Norton-Cuffy in un affare da 20 milioni di euro.

Napoli si Fa Avanti per Brooke Norton-Cuffy

CREMONA, ITALIA – 15 FEBBRAIO: Brooke Norton-Cuffy del Genoa CFC in azione durante la partita di Serie A tra US Cremonese e Genoa CFC allo Stadio Giovanni Zini il 15 febbraio 2026. (Foto di Marco M. Mantovani/Getty Images)

Il club partenopeo, il Napoli, ha deciso di puntare con decisione su Brooke Norton-Cuffy, il giovane terzino destro del Genoa, come uno dei suoi principali obiettivi di mercato. Con il nuovo allenatore Massimiliano Allegri al timone, il Napoli sta cercando di potenziare il proprio reparto difensivo, in particolare sul lato destro, per affrontare al meglio la prossima stagione.

Secondo le notizie riportate da Tuttomercatoweb, il Napoli ha compiuto un passo decisivo nella corsa per assicurarsi Norton-Cuffy. Il talento inglese ha attratto anche l’interesse della Fiorentina, ma al momento è il club di Aurelio De Laurentiis a sembrare in vantaggio.

Le Prestazioni di Norton-Cuffy e il Suo Valore di Mercato

Le prestazioni del giovane difensore sono notevolmente migliorate nel corso della stagione, catturando l’attenzione di diverse squadre di Serie A. A seguito delle sue ottime performance, il Genoa ha fissato un prezzo tra i 18 e i 20 milioni di euro per la sua cessione. Questo valore riflette l’accresciuta reputazione del calciatore e il suo potenziale futuro.

CAGLIARI, ITALIA – 22 NOVEMBRE: Brooke Norton-Cuffy del Genoa in azione durante la partita di Serie A tra Cagliari Calcio e Genoa CFC allo Stadio Sant’Elia il 22 novembre 2025. (Foto di Enrico Locci/Getty Images)

Norton-Cuffy ha mosso i primi passi nel calcio professionistico grazie all’accademia dell’Arsenal, prima di trasferirsi al Genoa. Qui, ha dimostrato il proprio valore, affermandosi come uno dei terzini sinistri più promettenti del campionato italiano. La combinazione di energia, velocità e capacità di contribuire sia in fase difensiva che offensiva rende il giocatore particolarmente adatto al sistema di gioco di Allegri.

Secondo fonti ufficiali ed esperti di mercato, il Genoa è disposto a cedere il giocatore ma solo attraverso una vendita a titolo definitivo. Questo implica che eventuali club interessati dovranno soddisfare l’intera richiesta economica senza poter negoziare su un prestito. Questa postura del club ligure indica la loro fiducia nel valore del calciatore e nel suo futuro nel calcio professionistico.

Il Napoli non è l’unico club ad avere un occhio su Norton-Cuffy. La Fiorentina e altre squadre di Serie A hanno mostrato interesse, ma la strategia del Napoli sembra più aggressiva. Con Allegri al comando, il club partenopeo intende rinforzare il lato diritto della difesa e Norton-Cuffy rappresenterebbe un investimento sul lungo termine. Il calciatore è ancora giovane e la sua carriera è in rapida ascesa, il che lo rende un obiettivo ambito non solo per il Napoli ma per molti altri club che cercano di migliorarsi.

La situazione di mercato è in continua evoluzione e non è da escludere che nei prossimi giorni possano emergere ulteriori sviluppi. La dirigenza del Napoli sta monitorando attentamente la situazione di Norton-Cuffy, che potrebbe diventare uno dei volti nuovi della squadra azzurra per la prossima stagione. Un acquisto di questo calibro non solo rafforzerebbe il settore difensivo, ma porterebbe anche energia e freschezza a una squadra che ha grandi ambizioni.

In sintesi, la caccia a Brooke Norton-Cuffy segna uno dei primi passi significativi del Napoli sul mercato. Con le sue partenze, il club cercherà di rafforzare una linea difensiva che ha mostrato alcune vulnerabilità nel corso dell’ultima stagione. Le prossime settimane saranno quindi decisive per capire se i cammini di Napoli e Norton-Cuffy si incroceranno.

Fonti: Gazzetta dello Sport, TuttomercatoWeb

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