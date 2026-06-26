Ammira le stelle dal Palazzo Reale: vista imperdibile sul mare e Vesuvio.

Scopri il cielo di Napoli: Seconda stella a destra

Sabato 27 giugno 2026, il Palazzo Reale di Napoli diventa il palcoscenico di un’incantevole serata astronomica. L’evento, intitolato “Seconda stella a destra”, è una straordinaria iniziativa promossa in collaborazione con l’Osservatorio Astronomico di Capodimonte. Gli appassionati di astronomia potranno godere di un’esperienza di osservazione unica direttamente dal suggestivo Belvedere del sito.

Un’esperienza imperdibile sotto le stelle

Gli esperti astronomi dell’Osservatorio di Capodimonte guideranno i partecipanti in un viaggio tra le stelle, in un contesto magico che unisce la bellezza naturale al patrimonio culturale. Il Belvedere del Palazzo Reale, affacciato sul mare e circondato da aree verdi, offre una vista mozzafiato sul cielo notturno, perfetta per l’osservazione astronomica.

In questa serata emozionante, i visitatori avranno l’opportunità di ammirare non solo le stelle, ma anche la magia della Luna che illumina il Golfo di Napoli. La bellezza dello scenario, insieme alla professionalità degli esperti, trasformerà questa esperienza in un momento indimenticabile, capace di avvicinare tutti al meraviglioso mondo dell’astronomia.

Visita il Palazzo Reale: Un sabato da re

L’evento “Seconda stella a destra” rientra nella rassegna “Un sabato da re”, che offre l’opportunità ai cittadini, turisti e visitatori di esplorare l’Appartamento di Etichetta del Palazzo Reale durante le ore serali. Grazie all’apertura straordinaria del sito, il Palazzo resterà accessibile al pubblico dalle ore 20:00 fino a mezzanotte, con il primo ingresso consentito fino alle 23:00.

Il costo del biglietto è molto accessibile: solo 5 euro per l’intera serata e 2 euro per il biglietto ridotto. Saranno applicate agevolazioni e gratuità in accordo con la normativa vigente.

Per coloro che desiderano partecipare, i biglietti possono essere acquistati presso la biglietteria del museo, utilizzando il totem automatico, o attraverso l’app e il portale “Musei Italiani”. È importante notare che, mentre la prenotazione non è obbligatoria per i visitatori individuali, è necessaria per i gruppi superiori a 10 persone. Questi gruppi possono effettuare la prenotazione tramite il portale “Musei Italiani” o contattando la biglietteria, soggetta alla disponibilità. Gli ingressi per i gruppi sono programmati ogni 20 minuti dalle 20:00 alle 23:00.

Un evento sicuro e accessibile a tutti

Il Palazzo Reale di Napoli, riconosciuto come uno dei principali simboli della storicità del capoluogo campano, si prepara ad accogliere visitatori di ogni età in totale sicurezza. L’evento “Seconda stella a destra” è organizzato nel pieno rispetto delle norme vigenti e delle misure di sicurezza per garantire un ambiente sereno per tutti.

Grazie alla sua ricca storia e alla posizione privilegiata, il Palazzo Reale non è solo un luogo di cultura, ma diventa un palcoscenico ideale per l’astronomia, offrendo un’atmosfera unica in cui il sapere e la bellezza si fondono. L’incontro tra arte e scienza offrirà ai partecipanti un’opportunità di apprendimento che arricchirà la loro esperienza nel cuore di Napoli.

Per ulteriori informazioni sull’evento e per acquistare i biglietti, puoi visitare il sito ufficiale del Palazzo Reale di Napoli e del portale “Musei Italiani” (fonti ufficiali).

La magia delle stelle affascina Napoli

Partecipando a “Seconda stella a destra”, non solo si avrà l’opportunità di vedere il cielo notturno da una delle location più spettacolari di Napoli, ma si potrà anche interagire con esperti del settore, ponendo domande e approfondendo curiosità. Sarà un’ottima occasione per scoprire il lato affascinante delle stelle e il loro legame con la nostra vita quotidiana.

Il mix di cultura, scienza e bellezza rende questa serata un evento da non perdere per chiunque sia interessato a scoprire le meraviglie del cosmo. La passione per l’astronomia, unita alla bellezza di Napoli, renderà “Seconda stella a destra” un’esperienza memorabile per tutti i partecipanti.

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