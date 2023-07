Ostigard in prestito, la nuova idea del Napoli: individuato il sostituto

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport apre al prestito di Leo Ostigard. I tifosi del Napoli vorrebbero però che Rudi Garcia gli desse fiducia.

Notizie mercato Napoli – Mentre il Napoli sonda e monitora attentamente il mercato di giocatori italiani e stranieri alla ricerca di un possibile sostituto di Kim Min-jae, prossimo ad accasarsi al Bayern Monaco, i tifosi hanno già la soluzione pronta: è Leo Ostigard.

“Ostigard è il vero sostituto”, insiste un tifoso. “Spero che Garcia lo faccia giocare, è fortissimo”. Questo sentimento è eco di molti altri: “Il sostituto di Kim è in casa e si chiama Ostigard”; “Perché non dare fiducia a Ostigard? Potrebbe esplodere da un momento all’altro”; “Nella prossima stagione vedremo il vero Ostigard”.

A dare però brutte notizie ai tifosi del Napoli che vorrebbero vederlo più in azione è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport che lo reputa come un altro possibile profilo in uscita.

Leo Ostigard via dal Napoli? L’alternativa sarebbe già pronta

Tanti i tifosi azzurri che vorrebbero che il nuovo tecnico del Napoli, Rudi Garcia, desse fiducia ad un difensore che ha già dimostrato qualcosa nella poche uscite con la maglia azzurra. Prestazioni sempre sufficienti, ma il norvegese avrebbe bisogno di più spazio e dunque di giocare maggiormente. Ad aiutarlo in quest’ultimo obiettivo potrebbe essere un prestito. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport lo reputa infatti come un profilo in uscita:

“Restando in tema nel ruolo, si sta ragionando se accettare qualche proposta e cedere in prestito Leo Ostigard per far crescere più in fretta il norvegese”.

Una decisione che, qualora venisse presa, avrebbe già una soluzione: “Nel caso fosse presa questa decisione un’alternativa per completare la rosa dei centrali difensivi sarebbe lo sloveno dell’Udinese, Jaka Bijol, altro classe 1999. Una trattativa è prematura ma in lista c’è anche lui”, riferisce il noto quotidiano sportivo.