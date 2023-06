L’estate impegnativa di Kvara preoccupa il Napoli: quando riposerà? Gli impegni del georgiano

Diversi gli impegni di Kvaratskhelia, alle prese con la doppia convocazione della Georgia oltre che impegni vari tra Napoli e vita privata.

Per Khvicha Kvaratskhelia si prospetta un’estate alquanto impegnativa. Il georgiano, dopo la splendida stagione culminata con la vittoria dello Scudetto, sosterrà una miriade di impegni che andranno a completare sia la sua vita privata che quella professionale.

A partire dalla doppia convocazione della Georgia che lo ha chiamato in Under 21 e in Nazionale A, la prima debutta il 21 giugno mentre le partite di Nations League sono in programma il 17 e il 20 dello stesso mese. Poi l’evento più importante, il matrimonio.

Il Napoli è preoccupato: quando riposerà Kvaratskhelia? E così all’ombra del Vesuvio subentra un po’ di egoismo, sperando che il georgiano non giochi l’Europeo Under 21. Questo significa, in caso di Europeo, presentarsi solo nella seconda parte del ritiro, quello di Castel di Sangro. Questo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

“Piuttosto se c’è una cosa che preoccupa il Napoli sono le convocazioni della nazionale georgiana e una estate che si preannuncia fin troppo intensa per un calciatore che dovrebbe pensare a riposarsi. Detto che, come ha annunciato il papà Badri, Khvicha dovrebbe sposarsi in questo periodo con la fidanzata Nitza Tavadze. Il quando ancora non è stato comunicato, per la privacy, o forse perché Kvara ha bisogno di capire quando sarà libero dalle rappresentative. E qui bisogna utilizzare il plurale perché il più forte calciatore georgiano è stato convocato per le partite di Nations League del 17 e 20 giugno a Cipro e in Scozia, ma è stato inserito anche nella prelista di 35 giocatori del c.t. dell’Under 21, Ramaz Svanadze, per disputare l’Europeo di categoria in programma fra Romania e Georgia dal 18 giugno al 9 luglio”.