Napoli onorata in Svizzera: “Una delle città più romantiche e suggestive al mondo”

La città di Napoli è stata recentemente insignita del prestigioso Swiss Tourism Award 2023 Heritage Destination a Lugano, durante il Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze. Questo riconoscimento conferma Napoli come una delle mete turistiche più ambite del globo, definendola “una delle città più uniche, romantiche e suggestive del mondo”, come si legge sulla targa consegnata durante la cerimonia.

Il premio è il risultato del costante impegno dell’Amministrazione nel promuovere la crescita turistica della città e nell’offrire servizi ed eventi sempre più attenti alle esigenze dei viaggiatori. Napoli sta dimostrando una straordinaria capacità di attrarre visitatori provenienti da ogni parte del mondo, grazie a itinerari insoliti che celebrano le tradizioni del passato in chiave moderna, creando un’esperienza emozionante per i turisti.

L’Assessore Teresa Armato ha commentato il riconoscimento con gratitudine, affermando: “Grazie per questo prestigioso premio che ci motiva a continuare il nostro lavoro nel far conoscere l’autentica identità della città attraverso percorsi unici e coinvolgenti. Vogliamo far capire ai visitatori che Napoli è molto più di una destinazione turistica, è un’esperienza di vita, un racconto emozionale che coinvolge tutti i sensi.”

Anche il sindaco Gaetano Manfredi ha espresso la sua soddisfazione per questo importante traguardo, sottolineando l’importanza di continuare a valorizzare il patrimonio storico e culturale della città per attrarre sempre più turisti da ogni angolo del mondo.