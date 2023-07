Napoli, Osimhen opziona casa di Ferrara: indizio di mercato sul futuro?

Osimhen ha opzionato la casa di Ciro Ferrara con vista mare. Un segnale sulla volontà di restare al Napoli.

Calciomercato Napoli. Nonostante i tentativi di Al-Hilal e l’attesa del Paris Saint-Germain sul futuro di Kylian Mbappé, un nuovo indizio suggerisce che il bomber nigeriano Victor Osimhen potrebbe restare al Napoli. Secondo l’edizione odierna de Il Roma, Osimhen ha opzionato la casa di Ciro Ferrara, ex difensore del Napoli, con vista sul Golfo di Napoli.

Osimhen, opzionata La Casa di Ciro Ferrara A Napoli

Mentre PSG e Al-Hilal corteggiano Victor Osimhen, l’attaccante del Napoli avrebbe compiuto un gesto che lascerebbe intendere la volontà di restare all’ombra del Vesuvio. Come riporta Il Roma, il nigeriano avrebbe opzionato la casa napoletana di Ciro Ferrara.

“Osimhen, infatti, opzionato l’abitazione di Ferrara. Non si è ancora trasferito perché sta aspettando l’evoluzione della sua posizione con il Napoli. Dovesse rinnovare allora farebbe in fretta e in furia il trasloco per godersi la splendida dimora“, scrive Salvatore Caiazza su Il Roma.

La prestigiosa dimora con vista sul Golfo di Napoli è stata a lungo abitata da Koulibaly prima e Kim poi. Ora Osimhen avrebbe messo gli occhi sull’appartamento, senza però ancora trasferirsi in attesa di definire il rinnovo con gli azzurri.

Se l’accordo con De Laurentiis sarà trovato, il trasloco sarà immediato. Altrimenti, con la cessione al PSG, l’opzione salterebbe. Il gesto dimostra l’attaccamento di Osimhen a Napoli nonostante le ricche offerte arrivate.

La trattativa per il prolungamento fino al 2027 prosegue tra alti e bassi. Le parti cercano l’intesa su ingaggio e clausola rescissoria. L’agente è a Castel di Sangro per limare gli ultimi dettagli.

La deadline del Napoli è fissata per il 12 agosto. Dovesse saltare il rinnovo, le big d’Europa proverebbero l’assalto last minute. Intanto Ciro Ferrara aspetta: la sua casa vista Golfo sembra destinata ad un altro campione azzurro.