Napoli, Osimhen in lacrime dopo il pareggio con la salernitana. Gesto da applausi di Gollini -FOTO

Napoli, Osimhen in lacrime, il bomber in lacrime abbracciato dai compagni. Spalletti incredulo dopo il pareggio contro la Salernitana.

Nonostante l’Inter abbia perso contro la Lazio, il Napoli non è riuscito a sfruttare l’occasione di vincere matematicamente lo scudetto a causa del pareggio contro la Salernitana. La squadra di Sousa ha arginato i partenopei nel primo tempo, con Ochoa che ha fatto da baluardo insuperabile. Nonostante i tentativi di Osimhen, Zielinski e Anguissa, la Salernitana ha alzato un muro impenetrabile.

Nella ripresa, Olivera ha segnato il gol decisivo, ma la Salernitana ha trovato il pareggio con Dia, che ha colpito con coraggio. Il Napoli ha cercato il gol della vittoria, ma il portiere avversario Ochoa è stato ancora una volta insuperabile.

Dopo la partita, Osimhen è scoppiato in lacrime.

Momento commovente in campo, quando Osimhen è scoppiato in lacrime difronte a tutto il Maradona, il bomber nigeriano si è portato le mani al volto e poi è scoppiato in un pianto liberatorio, Gollini si è avvicinato abbracciando Osimhen e insieme si sono diretti negli spogliatoi.

Spalletti è entrato negli spogliatoi visibilmente arrabbiato per il risultato deludente. Il Napoli dovrà ora aspettare il prossimo turno infrasettimanale per tentare di conquistare lo scudetto tanto agognato.