Napoli operazione rinnovi: Anguissa verso la firma, le ultime novità

Il Napoli con Cristiano Giuntoli sta trattando diversi rinnovi di contratto come Anguissa, Lobotka e Rrahmani, tre operazioni in chiusura.

Presente e futuro del Napoli si mischiano, trovano spazio la sfida con l’Udinese, importantissima per tenere almeno inalterato il distacco dalle avversarie, ma anche il rinnovo dei calciatori. Dopo la gara dello stadio Maradona, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli avrà molto da fare. Ci sono dei contratti da rinnovare, ma anche offerte di calciomercato verso i top player azzurri da rispedire al mittente. Perché giocatori come Kim, Osimhen e Kvaratskhelia sono sulla bocca di tutti, anche se il Napoli di De Laurentiis non ha intenzione di cederli.

Rinnovi Napoli: Anguissa e Rrahmani

Intanto si procederà per step. Il primo passo fondamentale è trovare l’intesa con i vari giocatori per rinnovare gli accordi. I rinnovi più impellenti in casa Napoli sono quelli di Anguissa, Rrahmani e Lobotka. Col centrocampista slovacco c’è un accordo di massima che sarà formalizzato a dicembre.

Secondo quanto scrive Il Mattino anche Anguissa ha una bozza di accordo che può essere formalizzata nelle prossime settimane. Discorso simile anche per Rrahmani, difensore attualmente infortunato ma che è pronto a rientrare in campo nel 2023.

Il Napoli per i rinnovi di Anguissa e Rrahmani ha pronto un aumento di ingaggio, perché vuole tenere i due giocatori che sono diventati molto importanti nello scacchiere tattico di Luciano Spalletti.