Rai sport: “Napoli, offerti 3,5milioni a Koulibaly. La controproposta del difensore”

“Aurelio De Laurentiis ha chiesto ben quaranta milioni per cedere Kalidou Koulibaly. Questo è il prezzo fissato per il senegalese. Tutti coloro che hanno provato a chiedere informazioni al Napoli per Kalidou, si sono sentiti ripetere la stessa risposta: per meno di quaranta milioni non si muove da Napoli”.

Ciro Venerato ha poi aggiunto: “De Laurentiis ha proposto a Koulibaly il rinnovo a 3.5 milioni di euro a stagione, ma il senegalese ne vuole circa sei, che è la cifra che percepisce attualmente nel capoluogo campano. Come andrà a finire? Secondo me, Koulibaly resta a Napoli e, alla scadenza del contratto, andrà all’estero”, ha concluso il giornalista di Rai Sport.