Napoli, Natan pronto al debutto: Garcia ha deciso la gara di esordio

CALCIO NAPOLI.

Il difensore Natan sarà al centro dell’attenzione di Garcia nel corso della sosta per le nazionali. Il tecnico del Napoli pare aver deciso quando il brasiliano, arrivato in estate dal Bragantino, sarà pronto per fare il suo esordio con la maglia azzurra.

Secondo il Corriere dello Sport, la gara individuata dovrebbe essere quella di campionato contro il Genoa, alla ripresa dopo la sosta. Garcia intende evitare di bruciare il ragazzo, ma con il tour de force alle porte è tempo di vederlo all’opera.

Natan ha completato il suo ambientamento tra studio dell’italiano e preparazione mirata. Ora è pronto al debutto, che con ogni probabilità avverrà nella sfida di Marassi contro il Grifone.