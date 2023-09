Napoli, Natan alla prova Krstovic: test importante per il brasiliano

Per Natan arriva un banco di prova impegnativo contro il Lecce. Servirà attenzione contro il pericoloso attaccante montenegrino Krstovic.

CALCIO NAPOLI. Dopo l’ottimo impatto nelle prime due partite da titolare con la maglia del Napoli, per Natan è tempo di un test più probante. Il giovane difensore brasiliano è chiamato alla prova Krstovic, ossia fermare il pericoloso attaccante del Lecce.

Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, Natan ha convinto Garcia nelle gare contro Bologna e Udinese. Attento e ordinato, non ha sfigurato al fianco di Ostigard, formando una coppia inedita ma affidabile. Ora però arriva un banco di prova impegnativo contro il montenegrino Krstovic, bomber da tenere d’occhio.

Il numero 9 giallorosso ha messo a segno 3 gol in 5 partite, dimostrando di saper colpire con precisione. Un centravanti massiccio e potente, che ama girarsi e puntare la porta. Contenerlo non sarà facile per Natan, chiamato a un test significativo per valutare le sue qualità nella marcatura.

Dovrà dosare attenzione e fisicità per limitare la pericolosità dell’attaccante del Lecce, facendo valere le sue doti tecniche. In palio, oltre ai 3 punti, c’è la conferma definitiva di un posto da titolare al centro della difesa del Napoli. Garcia e i tifosi monitoreranno con fiducia la prova del giovane brasiliano.