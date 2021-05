Il Napoli affronta lo Spezia in piena emergenza in difesa, Gattuso potrà contare solo su Manolas e Rrahmani che formano una coppia inedita. Maksimovic è fermo a causa del Covid metre Koulibaly è alle prese con una distrazione muscolare. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello sport, i due difensori a fine stagione saluteranno Napoli.

“Maksimovic, seguito dall’Inter si svincola a parametro zero dal Napoli. Gli azzurri rischiano di perdere pure Koulibaly, conteso da Barcellona, Liverpool, Manchester City e United, e così Manolas è l’unico centrale sicuro di restare.

Koulibaly vorrebbe fare un’esperienza diversa, vorrebbe puntare forte il Barcellona, ma i catalani dovranno battere la concorrenza dei due Manchester e del Liverpool. Si parte da una base d’asta di 60 milioni, ma l’impressione è che anche a 50 De Laurentiis lo lascerà andare.

Resta da capire che cosa accadrà in caso di partecipazione alla prossima Champions, se Koulibaly rivedrà la propria posizione accettando, magari, il rinnovo per un altro paio di anni per poi ritornare in Francia. Ma questo si saprà soltanto a fine mese”