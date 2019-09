Il Napoli raggiunge i 120 milioni di monte ingaggi. Da discutere i rinnovi che potrebbero far lievitare il costo per gli stipendi.







Il monte ingaggi del Napoli raggiunge i 120 milioni e non si ferma, con i rinnovi potrebbe superarlo. Il quotidiano il Mattino ha pubblicato un focus sulla situazione finanziaria del club di Aurelio De Laurentiis:

La stagione appena iniziata vede il monte ingaggi del Napoli lambire per la prima volta quota 120 milioni: inoltre, le trattative in essere per i rinnovi di Maksimovic (molto vicino, con un ingaggio più che raddoppiato e prolungato fino al 2024), Zielinski, Milik ed Allan oltre che di Luperto porteranno questa cifra ad aggiornarsi nuovamente.

La prospettiva di arrivare, sempre guardando al lordo, ad una cifra vicina ai 130 milioni è molto concreta.

Un parametro che rappresenta, allo stesso tempo, anche la necessità di trovare un delicato equilibrio di bilancio.

ACQUISTI E CESSIONI

Il fatturato del Napoli, senza cessioni straordinarie, galleggia attorno ai 180-190 milioni. Per rispettare le regole imposte dal Fair Play Finanziario voluto dalla Uefa è necessario che il rapporto tra fatturato e ingaggi non sia superiore al 70%: anche per questo motivo, nella stagione in corso è stato importante per il Napoli porre in essere cessioni, in particolare quella di Simone Verdi ad appena un anno dal suo approdo in azzurro.

Al netto di quelli che sono i meccanismi finanziari, un passo importante sul mercato, il Napoli lo ha fatto nella sessione appena andata in archivio.

Hirving Lozano a 42 milioni e Kostas Manolas a 36 rappresentano due dei tre colpi più costosi dell’era De Laurentiis.

Non solo per la seconda stagione consecutiva, il Napoli fa due acquisti per un valore superiore ai 25 milioni.







Per la prima volta supera il muro dei 40 milioni per un atleta e lo accompagna con l’arrivo di un secondo (Manolas) per un ammontare complessivo vicino agli 80 milioni.

In questa stagione, inoltre, il Napoli ha pagato il riscatto obbligatorio di Meret, pari a22 milioni.