Napoli-Milan Sold-Out, su TicketOne c’è una sola scritta: Settori Esauriti

Febbre biglietti per Napoli-Milan di Serie A, su TicketOne c’è una sola scritta: disponibilità esaurita con riferimento a tutti i settori

Il Napoli ottiene l’ennesimo Sold-out di una stagione incredibile: anche con il Milan in Serie A sarà tutto pieno. Basta andare sul sito TicketOne, rivenditore ufficiale dei biglietti per la partita degli azzurri, per accorgersi che c’è una sola parola che primeggia: esaurito. Tutti i settori dello stadio “Diego Armando Maradona” di Fuorigrotta, dalle Curve ai Distinti fino alle Tribune, sono pieni, con possibilità zero di acquistare altri tickets. Da un po’ di tempo a questa parte, sul sito web possono acquistare biglietti solo i possessori della fidelity card azzurra. Una linea intrapresa probabilmente per limitare i migliaia di supporters che ogni volta subissano di richieste il sito di TicketOne. Ragion per cui è stata disegnata una demarcazione tra chi può acquistare sul sito e chi invece deve per forza recarsi presso un rivenditore.

Tra campionato e Champions League saranno tre Sold-Out tra Napoli e Milan

Sarà quindi uno stupendo uno spettacolo di pubblico a fare da cornice alla sfida in programma domenica 2 aprile alle 20.45 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli. Per gli azzurri il primo di tre confronti con i Campioni d’Italia tra campionato e Champions League. A proposito, poi del match di andata a San Siro, la prevendita è iniziata forte: sono andati venduti in 3 ore 14 mila biglietti e il numero è salito rapidamente. Sold-Out che verrà raggiunto presto, così come anche per il ritorno.