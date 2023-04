Gli ultras Feyenoord sbarcano a Napoli, incontro con i gruppi napoletani – FOTO

Ultime notizie Napoli-Milan: gli ultras del Feyenoord incontrano quelli del Napoli prima della trasferta a Roma.

La sfida di Champions League tra Napoli e Milan è più attesa che mai. Un’attesa spasmodica e carica di emozioni. Lo stadio Diego Armando Maradona sarà una bolgia, il tutto grazie alla tregua che c’è stata tra Aurelio De Laurentiis ed i gruppi organizzati del Napoli.

Bandiere, tamburi, striscioni e mega coreografia per Napoli-Milan. Insomma ci sarà veramente tutto sugli spalti per dare la carica agli uomini di Luciano Spalletti.

La grande sfida è stata anticipata da un ritrovo tra ultras: quelli del Feyenoord e quelli del Napoli. Come fanno sapere i media romani, una delegazioni di gruppi organizzati della squadra di Rotterdam ha fatto scalo a Napoli per incontrarsi con gli ultras del Napoli, poi domani giovedì saranno allo stadio Olimpico per tifare la loro squadra in Europa League. Non è escluso che alcuni di loro restino in città per godersi la partita di Champions League tra Napoli e Milan, magari in qualche pub.