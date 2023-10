Napoli-Milan, Garcia sorprende: Zanoli dentro, Lindstrom deluso

Nel finale di Napoli-Milan Garcia ha preferito Zanoli a Lindstrom, con il danese apparso sorpreso e deluso in panchina.

Scelta a sorpresa di Rudi Garcia nel finale di Napoli-Milan. Al 77′ il tecnico azzurro ha deciso di fare entrare Zanoli al posto di Politano, preferendolo a Lindstrom. Il giocatore danese, pagato 25 milioni in estate, è apparso stupito e deluso dalla scelta dell’allenatore di tenerlo ancora in panchina.

Evidentemente Garcia non lo ritiene ancora pronto per dare il suo contributo, nonostante l’ingente investimento operato dal Napoli in estate per strapparlo all’Eintracht Francoforte. Una scelta, quella di virare su Zanoli, che ha colto di sorpresa Lindstrom.

Il Napoli spera che l’esterno offensivo possa presto dimostrare il suo valore e guadagnarsi un posto da titolare nello scacchiere tattico di Garcia. Intanto però parte ancora indietro nelle gerarchie dell’allenatore.

