Napoli, Lozano delude. Ancelotti alzi la voce. Tifosi furiosi sui social

Napoli, Lozano delude contro il Torino. Sui social scoppia la polemica dei tifosi del Napoli. Ancelotti nel mirino.

Torino-Napoli è terminata con il risultato di 0-0 e per entrambe le squadre è il primo pareggio in campionato.

Un pari che smuove la classifica dei granata, mentre frena la rincorsa degli azzurri, lanciati all’inseguimento di Inter e Juventus.

Nel primo tempo le conclusioni più pericolose sono di Fabian Ruiz (10′) e Ansaldi (48′), ma Sirigu e Meret sono attenti.

Nella ripresa la musica non cambia: le chance scarseggiano. Llorente, entrato al posto di un deludente Insigne, ad avere sulla testa una doppia chance, ma lo spagnolo non è preciso.



Al minuto 61 di Torino-Napoli, Carlo Ancelotti ha deciso di richiamare in panchina Hirving Lozano, al suo posto è entrato Josè Maria Callejon. Il messicano è stato autore di una prova davvero inconsistente.

Nessuna azione degna di nota e tanti palloni persi, l’ex PSV ha deluso ancora una volta.

I tifosi partenopei sui social sono profondamente rammaricati per la prestazione del messicano.

Tantissimi commenti, molti di questi sono nettamente negativi nei confronti dell’acquisto più costoso della storia del Napoli.

“Mamma mia che delusione! Al momento 42 milioni buttati”;

“Ounas era molto più forte, almeno i dribbling li riusciva a fare”;

“Lozano incosistente e superficiale, è un oggetto misterioso”;

“Ancelotti gli sta provando a dare spazio, ma Lozano continua a deludere”;

“Lozano il nuovo Vargas, sono molto preoccupato per il Napoli. Molto meglio Ounas!”;

“De Laurentiis non sarà sicuramente contento di questo inizio di stagione del messicano”.

“Dispiace dirlo, ma stasera siamo stati pessimi. Fossi in Ancelotti svestirei i panni del leader calmo e li appenderei ad uno ad uno al muro, facendomi sentire e non poco. A partire da Zielinski”,

Questo è uno dei commenti di un tifoso del Napoli su Twitter che descrive in maniera eloquente lo stato d’animo dei sostenitori partenopei dopo lo scialbo pareggio in campionato contro il Torino.

La squadra di Ancelotti non è mai stata pericolosa e ha mostrato un gioco davvero confusionario. Un mezzo passo falso per il Napoli, che non riesce più a ritrovarsi.