Napoli, Lo Celso fuori dai piani: De Laurentiis valuta altre opzioni di mercato

Il Tottenham ha imposto condizioni ritenute non idonee dal Napoli per il trasferimento di Giovani Lo Celso.

Calciomercato Napoli – Nel mercato estivo del Napoli, un nome che aveva suscitato grande interesse era quello di Giovani Lo Celso. Tuttavia, sembra che la trattativa per il centrocampista argentino non abbia preso la direzione sperata dalla società partenopea. Le condizioni imposte dalla sua attuale squadra di Premier League, il Tottenham Hotspur, si sono rivelate un ostacolo insormontabile.

Secondo le ultime notizie riportate dal giornalista esperto di calciomercato della redazione di RAI Sport, Ciro Venerato, intervistato dal TGR RAI, sembra che il Napoli abbia deciso di mollare l’affare con Lo Celso. La causa principale risiederebbe nelle richieste e nei vincoli posti dalla società inglese, che hanno reso impossibile portare avanti la trattativa secondo le aspettative del club azzurro.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, aveva in mente una formula simile a quella utilizzata per il giocatore Tanguy Ndombele in passato: un prestito con opzione di acquisto. Tuttavia, al momento sembra che i termini offerti dal Tottenham non siano compatibili con i piani del club italiano.

Se gli Spurs non dovessero riconsiderare la loro posizione e rendere le trattative più flessibili, sembrerebbe difficile giungere a una conclusione positiva per l’affare. Il Napoli, dunque, si sta già guardando intorno per valutare altre opzioni sul mercato dei centrocampisti. L’estate calcistica si preannuncia ancora molto movimentata per la squadra partenopea, con De Laurentiis e lo staff alla ricerca di rinforzi adeguati per la prossima stagione.