Pistocchi: “Il Napoli è tornato, con la sua idea di calcio dominante e con i suoi campioni”

Il giornalista Maurizio Pistocchi si è soffermato sulla vittoria del Napoli al Via del Mare dove ha battuto il Lecce per 4-0.

Dopo la convincente vittoria contro l’Udinese, il Napoli ha conquistato il campo del Lecce, dimostrando un calcio dominante e una superiorità indiscussa.

Nel primo tempo, il difensore Ostigard ha sbloccato il punteggio con un colpo di testa, segnando il suo primo gol con la maglia azzurra. Nella ripresa, l’attaccante Osimhen, inizialmente lasciato in panchina da Garcia, ha raddoppiato con un’altra rete di testa. Il Napoli non si è fermato qui: Gaetano e Politano, con un rigore, hanno segnato i gol che hanno chiuso i conti, portando il punteggio finale a 4-0.

Con questa vittoria convincente, il Napoli ha accumulato 14 punti, avvicinandosi alla vetta della classifica occupata da Inter e Milan. D’altra parte, il Lecce è rimasto fermo a quota 11, incapace di contrastare il gioco impeccabile del Napoli.

Il commento di Maurizio Pistocchi sul successo del Napoli è eloquente: “Si era visto, si era capito. Il Napoli è tornato con la sua idea di calcio dominante e i suoi campioni. Segna dopo 16 minuti con Ostigard, di testa, mettendo il Lecce alle corde. Nella ripresa, l’ingresso di Osimhen ha portato al 2-0, ancora di testa. Poi Gaetano e Politano (su rigore) chiudono il match a 4-0. Qualità, organizzazione e spirito di squadra: un esempio lampante è stato Zielinski, che al 77º minuto, dopo aver perso palla in attacco, ha corso per 80 metri fino alla sua area per limitare la ripartenza del Lecce. Questo è il modo di vincere, è così che si può continuare a vincere.”