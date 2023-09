ADL firma la reazione del Napoli con un tweet: “Una grande prova di maturità”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha commentato la vittoria del Napoli sul Lecce attraverso un messaggio sulla piattaforma X.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si è mostrato estremamente soddisfatto della vittoria ottenuta sul campo del Lecce, definendola una “grande prova di maturità” contro una squadra avversaria non da sottovalutare. La squadra partenopea ha brillato nel match allo stadio Via del Mare, ottenendo una netta vittoria grazie alle prestazioni eccezionali dei giocatori.

Nel corso della partita disputata allo stadio Via del Mare, il Napoli ha dimostrato una performance eccezionale. Dopo un quarto d’ora, Ostigard ha aperto le marcature per gli azzurri, siglando il vantaggio. Nonostante i tentativi del Lecce di pareggiare, il Napoli ha mantenuto il controllo del gioco. Nel secondo tempo, il Cholito è stato sostituito da Osimhen, che ha contribuito al raddoppio della squadra partenopea. Nel finale ha segnato Gaetano mentre Politano ha siglato il quarto gol su rigore nel recupero, consolidando la vittoria del Napoli.

Il presidente Aurelio De Laurentiis, presente allo stadio Via del Mare per sostenere la sua squadra, ha commentato la vittoria con entusiasmo: “Non solo siamo ripartiti da Bologna, ma a Lecce c’è stata una grande prova di maturità contro una squadra da non sottovalutare. Bravi tutti!”.

Inoltre, è da sottolineare l’incoraggiamento costante del presidente nei confronti dei giocatori. De Laurentiis ha viaggiato insieme alla squadra di Rudi Garcia, dimostrando il suo sostegno incondizionato e la sua vicinanza ai ragazzi anche nella giornata precedente alla partita.