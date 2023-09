ADL a Lecce con la squadra e confronto con Osimhen: spunta un nuovo patto azzurro

Il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, protagonista a Lecce di un nuovo confronto con l’attaccante del Napoli, Victor Osimhen.

CALCIO NAPOLI. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si è recato a Lecce insieme al resto della squadra, una scelta motivata anche dalla volontà del patron di rimanere vicino alla squadra in questo momento cruciale della stagione. Durante questa trasferta, De Laurentiis ha approfittato dell’occasione per un franco confronto con il bomber nigeriano, Victor Osimhen.

Il presidente ha deciso di prendere parte attiva in questa situazione, viaggiando fino in Puglia insieme ai campioni d’Italia e trascorrendo con loro la serata precedente alla partita. Ecco quanto riportato da Repubblica. “Può essere il momento della svolta e per questo Aurelio De Laurentiis ha deciso di scendere in campo di persona, mettendosi in viaggio per la Puglia con i campioni d’Italia e trascorrendo con loro la serata della vigilia”.

“Un nuovo patto azzurro nella trasferta in Puglia, con un incontro per il disgelo tra presidente e bomber nigeriano Osimhen. Il rischio di uno strascico in tribunale va evitato a tutti i costi e il blitz di De Laurentiis in Puglia è pure la chance per un franco colloquio con Osimhen a quattr’occhi”.

“E’ infatti troppo importante che il centravanti del Napoli ritrovi la giusta serenità, anche se per il momento c’è uno stallo quasi definitivo sulla trattativa per il rinnovo del suo contratto”, riferisce il noto quotidiano.

La tranquillità di Osimhen è fondamentale per il successo della squadra, quindi il presidente è disposto a fare tutto il necessario per garantire che il giocatore ritrovi la giusta serenità e continui a portare avanti le proprie prestazioni di alto livello sul campo.