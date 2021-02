Gennaro Gattuso vittima delle Fake News. Sul Web e sui social circola un messaggio d’addio, opera di un finto profilo dell’allenatore del Napoli:

“Vi scrivo perché volevo che fosse detto da me e non da altri. Sabato 13 sarà l’ultima volta in cui sarò condottiero azzurro. Si andrò via. È stata presa questa scelta insieme alla società di comune accordo, non perché non ci tenga a voi , ai ragazzi della squadra oppure ai colori di questa magnifica e unica città ma perché pur mettendocela tutta non sono riuscito a raggiungere quanto prefissato”.

La fake news su Gattuso prosegue: “Lascio questo posto con l’amaro in bocca di chi ha vissuto in un posto stupendo esercitando uno dei lavori più belli che esistano, un sogno nel quale tutto è perfetto insomma. L’unico ostacolo e che per continuare a sognare bisogna portare risultati e di quelli ne ho fatti pochi. Vi lascio la mia grinta ma porto con me grazie a voi la NAPOLETANITÀ parola che racchiude in essa gli aggettivi più belle che esistano. Grazie e continuate a ringhiare”.

FAKE NEWS SU GATTUSO, ARRIVA LA SMENTITA DELLA SSC NAPOLI

La Fake news su Gattuso circolata sui social è stata prontamente smentita dal club partenopeo: “La SSC Napoli ricorda che il Sig. Gennaro Gattuso non ha profili personali attivi su alcun social media. Gli account esistenti a suo nome su diverse piattaforme sono gestiti da terzi non autorizzati e, pertanto, non sono a lui in alcun modo riconducibili”.