Napoli, la Coppa Campioni d’Italia in Mostra a Piazza dei Martiri

Dopo 33 anni, la Coppa Campioni d’Italia fa ritorno a Napoli. Il trofeo in esposizione al Negozio TIM di Piazza dei Martiri.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Un ritorno atteso da 33 anni si è finalmente realizzato. La ‘Coppa Campioni d’Italia’, il prestigioso trofeo assegnato annualmente alla squadra vincitrice del campionato di ‘Serie A TIM’, è tornata a Napoli e sarà in esposizione per oltre una settimana al Negozio TIM di Piazza dei Martiri a partire da mercoledì 24 maggio.

Per la prima volta, tifosi, cittadini e turisti avranno l’opportunità non solo di vedere il trofeo in anteprima, ma anche di scattare selfie insieme al prestigioso simbolo di vittoria. Una speciale camera 360° trasmetterà in live streaming per 4 ore al giorno sul canale Facebook di TIM tutto quello che succede intorno alla Coppa, offrendo un’esperienza coinvolgente e interattiva.

La tradizionale consegna sul campo della coppa al club campione d’Italia avverrà in occasione di Napoli-Sampdoria, l’ultima partita di campionato, alla presenza di Pietro Labriola, Amministratore Delegato di TIM e Lorenzo Casini, Presidente della Lega Serie A.

Il viaggio della Coppa da Milano a Napoli sarà documentato con un contenuto speciale da Dazn. La Coppa resterà nel negozio da mercoledì 24 maggio fino a quando verrà portata allo Stadio Diego Armando Maradona per la premiazione. I tifosi potranno seguire questo viaggio anche attraverso i canali social del Gruppo TIM.

la Coppa Campioni d’Italia a Napoli

La ‘Coppa Campioni d’Italia’ fu disegnata nel 1960 dallo scultore e medaglista Ettore Calvelli. Sulla base dorata sono incisi i nomi di tutte le squadre che hanno vinto il massimo campionato a partire dalla stagione 1960-61.

Il trofeo è un’opera d’arte realizzata ad Avellino, della Iaco Group, che da decenni è fornitrice in esclusiva della Lega Calcio di prodotti unici. Alberto Iacovacci è il presidente del gruppo. Il trofeo è alto circa 60 cm con un peso di 8 kg, ed è realizzato con una base in pregiata pietra blu dura, battuta a mano da maestri cesellatori.

Non perdete l’opportunità di essere parte di questo momento storico e di celebrare il trionfo del Napoli. La città è pronta a festeggiare. Sei pronto a unirti a noi?