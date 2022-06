Napoli-Koulubaly, De Laurentiis aumenta l’offerta per il rinnovo: I dettagli

Aurelio De Laurentiis aumenta l’offerta per koulibaly, il difensore del Napoli ha il contratto in scadenza nel 2023.

Koulibaly e il Napoli potrebbero continuare insieme. I tifosi azzurri, dopo Inisgne e forze Mertens non vorrebebro perdere un’altro pilastro della squadra. La settimana che sta per cominciare potrebbe essere fondamentale per il futuro di Koulibaly.

Spalletti, un anno fa, annunciò di essere pronto a incatenarsi pur di trattenere Kalidou, e poi prima e dopo la fine del campionato ha ribadito il suo ruolo all’interno della squadra: fondamentale, in un solo concetto. Lo ha detto pubblicamente e anche al presidente e al ds Giuntoli nel corso delle varie riunioni operative incentrate sulla costruzione del nuovo Napoli. Koulibaly come un pilastro imprescindibile da confermare

Il Barcellona, è molto interessato al difensore, più defilati PSG e Chelsea, ma per motivi legati alla questione finanziaria, non è ancora arrivato l’assalto vero e proprio.

Nei prossimi giorni all’agente di Koulibaly, Ramadani, dovrebbe pervenire una nuova offerta da parte di Aurelio De Laurentiis che, confermando la sua proposta, la ritoccherebbe con ulteriori bonus per un quadriennale da circa 4,8 milioni. Il patron del Napoli miglioirerà la precedente offerta di 4,5 e lancerà un segnale chiaro al difensore, La voglia di tenerlo a Npaoli è tanta.